Достижения Государственного ансамбля танца РК «Салтанат» за годы Независимости страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старейший твроческий коллектив - Государственный ансамбль танца РК «Салтанат» рассказал о своих достижениях за годы Независимости страны, передает МИА «Казинформ».

В 1955 году под руководством Народной артистки Казахской ССР, Заслуженной артистки Украинской ССР Лидии Демьяновны Чернышевой был создан ансамбль песни и танца Казахской ССР. В 1967 году за большие заслуги в развитии музыкального, вокального и хореографического искусства и высокое исполнительское мастерство Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР ансамблю присваивается почетное звание «Заслуженный».





В 1989 году Постановлением Совета Министров Казахской ССР ансамбль песни и танца КазССР преобразован в Государственный ансамбль танца РК «Салтанат». Взяв за девиз крылатые слова «Красота спасет мир», ансамбль осуществлял свою функцию посредством песен и танцев.

В самом начале Независимости Республики Казахстан руководство ансамбля, при содействии Министерства культуры РК, быстро реформировали и реорганизовали творческий процесс, создали новый стиль, который заключался в синтезе народного танцевального фольклора и школы классического танца.

Этот факт был единодушно отмечен Международным жюри на конкурсе коллективов народного танца в г. Пусан (Южная Корея, 1998 г.). Коллектив «Салтанат» стал Лауреатом и был награжден дипломом с поздравительной надписью на сандаловом дереве. В том же году, по приглашению правительства г. Москвы, ансамбль принимал участие в праздновании 850-летия Москвы, и был награжден Почетной грамотой мэра г.Москвы.

Ансамбль объезжает с концертами весь Советский Союз, гастролирует по всему миру и везде его ждет благодарный зритель, встречающий своих любимцев цветами и овациями.

Гастроли ансамбля на Родине и за рубежом, за годы Независимости, получили живой отклик в сердцах людей. Многочисленные отзывы и благодарности коллектив получил от многих руководителей, а серия больших зарубежных гастролей по КНР, где ансамбль в среднем в год находился от 3-х до 6-ти месяцев, а также в Турции, России, Бельгии, США, Франция, Голландия, Узбекистан, Султанат Оман, Южная Корея показал правильность выбранного творческого пути и репертуара. Министерство культуры КНР вручило нашему коллективу высший знак отличия за профессионализм и мастерство, подписанное руководителями 16-ти провинций Китая.

Все эти успехи достигнуты неимоверным трудом, невероятным энтузиазмом, профессионализмом всего коллектива. На современном этапе своего творческого развития ансамбль «Салтанат» имеет в своем репертуаре более 130 номеров. Среди них яркие постановки: спектакль «Во имя Родины», спектакль «Томирис», «Тамаша Думан», «Қайран 25», «Шашу», «У подножья Алатау», «Еврейский танец», «Турецкий танец», «Греческий танец», «Гульдер».

За годы Независимости сформирован художественно-педагогический коллектив, это балетмейстеры, педагоги - репетиторы, передающие свой огромный опыт танцевальной и педагогической работы молодым артистам балета. Так же, воспитана яркая плеяда артистов балета с высокой техникой исполнения, среди них есть и новые имена:

1. Карыкбол Ернур – Лауреат Международных конкурсов. Обладатель Гран –При IX Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева.

2. Кундукова Раушан – Лауреат Республиканских конкурсов.

3. Витченко Денис – Лауреат Международных и Республиканских конкурсов.

4. Джанибеков Абдулгазиз

5. Сарманов Ержан

6. Фахретдинова Венера – педагог-репетитор.

Предшествующий богатый опыт ансамбля, а также назначение в 1994 году Министерством культуры РК, художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля «Салтанат», известную в прошлом солистку ансамбля «Гульдер», автора многочисленных изданий для высших учебных заведений по методике преподавания хореографии казахского народного танца, лучшей ученицы народной артистки Казахской ССР Шары Жиенкуловой – Заслуженного деятеля РК - Орумбаевой Гульсауле, позволило быстро реформировать и реорганизовать творческий процесс, создать новый стиль, который заключался в синтезе народного танцевального фольклора и школы классического танца.

Перед хрупкой и молодой, но в то же время со стержнем внутри Гульсауле Орумбаевой стояла не легкая, но важная задача – возрождение и обновление ансамбля.

В те годы, не было в ансамбле своего пошивочного цеха, новых и интересных костюмов, репетиторов, достаточного состава артистов балета. Благодаря ее упорству, трудолюбию и организаторским способностям, она смогла не только сохранить, но и возвысить ансамбль танца «Салтанат».

В ансамбле, на тот момент, числилось всего 16 артистов балета без хороших костюмов, профессиональных репетиторов, нужной для репетиций аппаратуры, а также без балетного зала. Внутри помещений требовался глобальный ремонт.

В ансамбле появились спонсоры, стали приглашать авторитетных работников из сферы культуры и хореографического искусства, приглашать профессиональных артистов балета, выпускников хореографических учебных заведений.

За неимением хороших и качественных костюмов, у Гульсауле Орумбаевой, появилась идея в создании своего пошивочного цеха, куда в последующем пригласила мастеров по пошиву танцевальных костюмов, а также увеличила штат костюмерного цеха.

Народная артистка Казахской ССР Манская Инесса Ивановна была самым первым, ближайшим соратником Гульсауле Абдыхадыровны в становлении и обновлении ансамбля. Покупали нужную ткань, нитки для пошива костюмов и какова была радость, когда они приобрели первую и единственную подержанную швейную машину.

Учитывая все финансовые и хозяйственные трудности в ансамбле, продолжали упорную работу над созданием новых постановок, качественных костюмов, и проводили активную работу над организацией концертов и выступлений ансамбля на больших сценах.

Гульсауле Орумбаева является человеком, которая возродила и обновила коллектив. Руководитель, который из 16 артистов балета увеличила до 70 танцоров. На сегодняшний день в составе коллектива 130 человек. Сейчас в ансамбле большой и разнообразный репертуар. Это активно развивающийся, популярный, полноценный коллектив в Казахстане, который высоко был оценен зрителями и авторитетными деятелями культуры.

Прежде чем поставить новые танцы или постановку она тщательно изучает историю и культуру народных танцев. Обладая неиссякаемым интересом ко всему новому, она не боится сценических экспериментов. Она все время в творческом поиске новых идей, работает не только как художественный руководитель, не ставит легкие и простые танцы, придумывает сложные, танцевальные трюки завораживающие зрителя. Ставит танцевальные постановки, спектакли, где сама и выступает хореографом, постановщиком, режиссером, балетмейстером. Сценические костюмы, дизайн, цветовая гамма, оформление сцены вплоть до самых мелочей готовится под ее чутким руководством. В настоящее время в репертуаре более сто пятьдесят танцевальных номеров и спектаклей, включающих в себя многоцветную палитру танцев народов мира. На сегодняшний день в коллективе трудятся высоко профессиональные артисты балета, репетиторы и педагоги и другие специалисты. У ансамбля множество проведенных концертов, гастролей на территории Казахстана, а также ансамбль выезжал на гастроли в КНР, США, Францию, Индию, Турцию, Бельгию, и многие другие страны. Ни одно государственное мероприятие не проходило без участия ансамбля танца «Салтанат». Высокой оценкой творчества ансамбля стали поздравительные письма и награды от Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Орумбаева Гульсауле внесла неоценимый вклад в развитие культуры и искусства Казахстана. Однако она не остановилась на достигнутом, впереди у художественного руководителя большие творческие замыслы и планы, которые она со своей профессиональной тщательностью и скурпулезностью, неисчерпаемым талантом возродит в жизнь для процветания нашего Казахстана. Творчество и жизненный путь Гульсауле Орумбаевой - яркий пример беззаветного служения любимому делу и своему народу. Она является хорошим образцом для подражания молодому поколению и героем нашего времени.

Ансамбль активно участвовал и содействовал в проведении и организации таких важных мероприятий как: VII Зимние Азиатские игры, Всемирная Зимняя Универсиада, «Алма-Ата- моя первая любовь», 1000-летний юбилей города Алматы, мероприятия, посвященные 550-летию казахского ханства, Дни культуры Казахстана в разных странах мира, «Экспо-2017», а также в различных Международных фестивалях. Любовь и восхищение зрителей на концертах ансамбля танца «Салтанат» вызывают гордость и высокое чувство патриотизма у людей разных национальностей.

Также государством было высоко оценено творчество художественного руководителя, главного балетмейстера, Заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан Гульсауле Орумбаевой – наградив ее орденами «Құрмет»- 2007 году и «Парасат»- 2015 году.

Ансамбль танца «Салтанат» приобрел свое творческое, неповторимое лицо. Благодаря высокому профессионализму, стремлению к совершенствованию творческого мастерства балетмейстеров, артистов балета, педагогов-репетиторов и прекрасно подобранному репертуару. Коллектив стал известен и популярен не только в родном Казахстане, но и в ближнем и дальнем зарубежье.