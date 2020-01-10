Достижения Акмолинской области в 2019 году

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прошедший год для жителей Акмолинской области был насыщенным интересными событиями и плодотворным. Со ссылкой на областное Управление внутренней политики МИА «Казинформ» представляет основные итоги, с которыми регион завершил 2019 год.

В селе Косшы Целиноградского района открылась первая в области частная школа-лицей «Бизнес-академия «Дара». Здание построено компанией «Kazyna-SR». Обучение в школе-лицее направлено на развитие личностного роста и навыков предпринимательства у детей. В 25 классах обучаются 600 учеников.

Также в области открылась уже вторая специализированная IT-школа-лицей в городе Щучинске. Первая была открыта в областном центре в 2018 году. Новая школа-лицей рассчитана на 800 учеников, имеется интернат на 135 мест.

В прошедшем году город Кокшетау отмечал свое 195-летие. На фестивале в рамках празднования юбилея было установлено 2 мировых рекорда: по изготовлению курак корпе диаметром 33 метра и по изготовлению самого длинного корпе – 11 километров. Оба достижения зарегистрированы в Книге рекордов Гиннесса.

Хоккейная команда города Кокшетау «Арлан» впервые в истории Казахстана выиграла Континентальный кубок, победив североирландский клуб «Белфаст Джайантс» со счётом 3:2 Б.

В День столицы автобусный парк областного центра пополнился 30 новыми автобусами. Ранее, в начале октября, в Кокшетау на городские маршруты вышли 14 новых автобусов. Несколько памятников известным историческим личностям Казахстана установлены в прошлом году вдоль автотрассы, ведущей из Кокшетау в столицу. В рамках этого проекта автомагистраль украшена памятниками хану Кенесары, Акан сері и Биржан салу, Балуан Шолаку и Укили Ыбыраю.

В прошлом году аграрии Акмолинской области открыли новый экспортный маршрут в Иран – ТОО «Астана Агропродукт», расположенное в селе Сабынды Коргалжынского района, впервые в Казахстане поставили партию мяса в Иран. Ранее компания представила национальные бренды на международном уровне, которые заслужили особую похвалу московских рестораторов, так как аналогов этих продуктов на российском рынке нет.

Впервые в области получили ключи от квартир сразу 5 тысяч жителей области. В рамках программы «Нұрлы жер» в прошлом году было введено около 500 тыс кв метров жилья. В области активно ведется строительство арендного жилья. Из 35 жилых домов, строящихся за счет государственных инвестиций, в 2019 году введено 26, а это 1 018 квартир, в том числе 14 арендных.

Курорт Бурабай вошел в топ-3 лучших здравниц в СНГ в рейтинге международного портала «ТурСтат», здесь можно не только хорошо отдохнуть, но и поправить здоровье. В Щучинско-Боровской курортной зоне, включенной в топ-10 приоритетных туристских территорий Казахстана, начато строительство крупных объектов. Это современный курорт семейного типа «AQBURA Resort» на озере Большое Чебачье/Текеколь на площади 233 га, проект «Promenade» в поселке Бурабай, который планируется сделать центром досуга и природно-культурного наследия, а также коттеджный городок на озере Щучье, реализуемый с участием иностранных инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов.

В области начато строительство золотоизвлекательной фабрики, которая будет перерабатывать 5 миллионов тонн первичных в год. Золоторудное месторождение Райгородок разрабатывает Компания «RG Gold». Предприятие начнет работать в 2021 году, а к 2022 году планируется выйти на производственную мощность 150 тысяч унций золота в год.

В Акмолинской области, впервые в Казахстане, запущен пилотный проект по космическому мониторингу рационального использования земельных ресурсов. Геосервис разработан на основе данных автоматизированный информационной системы государственного земельного кадастра, базы идентификации сельскохозяйственных животных, земельного баланса области и космических снимков высокого разрешения.

Прошедший год был объявлен Годом молодежи, и в его рамках в Кокшетау заработала молодежная экспериментальная театральная лаборатория «EL Jastar». Студия уже представила на суд зрителя премьеру спектакля «Армандар кемесі». Для своих постановок коллектив театра намерен выбирать произведения молодежной тематики.

Фото: kokshetau.online