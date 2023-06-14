Достигнуто соглашение о трудоустройстве бывших работников «БерАли»
«После перехода бывших работников «БерАли» в данную компанию будут сохранены прежние условия труда. При этом трудоустройство осуществляется строго в рамках правил АО НК «КазМунайГаз», - сообщили в АО «Озенмунайгаз».
Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками «БерАли» в городе Жанаозене.
Напомним, 10 апреля в Астане перед зданием Министерства энергетики собрались около 70 нефтяников из Жанаозена. Как сообщил журналистам министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев после заседания Правительства, по требованиям жанаозенских рабочих, переночевавших у здания министерства, готовится официальное решение. 11 апреля представители КМГ провели переговоры с нефтяниками из Жанаозена. Вечером 11 апреля полиция задержала группу нефтяников из Жанаозена перед зданием Минэнерго. 12 апреля нефтяники вернулись в Жанаозен. Решение вопросов бывших работников «БерАли Мангистау Компани» было возложено на рабочую группу.