Достигнута договоренность о создании Евразийского альянса горных курортов

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Руководители горных курортов «Шымбулак» (Республика Казахстан), «Амирсой» (Республика Узбекистан) и «Роза Хутор» (РФ) договорились о создании Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК). Соответствующий Меморандум был подписан на выставке «Евразия – наш дом», приуроченной к очередной встрече глав правительств стран СНГ, которая проходит в эти дни в Сочи, передает МИА «Казинформ».

Стороны пришли к соглашению создать общую платформу для продвижения внутреннего туризма на Евразийском пространстве, совместного развития горных курортов Евразии, профессионального общения, обмена лучшими практиками и укрепления брендов горных курортов - лидеров отрасли, сохранения и взаимной популяризации природного и культурного наследия стран-участниц и продвижения идей здорового образа жизни.

Также важнейшей задачей нового объединения является расширение и укрепление территории дружбы, добрососедства, доверия и взаимопонимания на Евразийском континенте.

«У каждого из наших курортов накоплен определенный потенциал в развитии туризма, внедрения новых технических решений, повышения привлекательности курортов, обеспечения безопасности туристов. Мы хотим объединить наши возможности, и, используя эту синергию, решать более масштабные задачи, развивать совместные проекты, обмениваться передовым опытом, чтобы сделать наши курорты еще лучше и тем самым расширить туристические горизонты для жителей наших стран», - отметил генеральный директор горного курорта «Шымбулак» Ринат Абдрахманов.

Участники альянса договорились, что в ближайшее время они объединят свои возможности для реализации следующих проектов: организации Межгосударственного туристического горного маршрута, проведения ежегодного фестиваля горных курортов Евразии, учреждения премии «Горы Евразии», создания Евразийской ассоциации пешеходных горных маршрутов, создания календаря главных спортивных и музыкальных фестивалей ЕАГК и других.

Штаб-квартира нового общественного объединения будет располагаться в Алматы, Республика Казахстан. Руководителем ЕАГК избран казахстанский журналист и общественный деятель Андрей Кукушкин.

Евразийский альянс горных курортов остается открытым для других стран и участников.