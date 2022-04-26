Достичь 100% импортозамещения керамических плит планируется в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В производстве строительных материалов планируют реализовать 24 проекта-флагмана. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В производстве строительных материалов планируется реализация 24 проектов-флагманов, которые позволят заменить импорт продукции на сумму 890 млн долларов США, а также нарастить экспорт на сумму 206 млн долларов США», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

В целом планируется 100% импортозамещение по таким товарным позициям, как керамические плиты, автоклавный газоблок, теплоизоляционные материалы, сэндвич-панели.

Кроме того, будут созданы производства новых товаров, ранее не производимых в стране, как санфаянс, межкомнатные двери, ЛДСП, напольные покрытия.

«По итогам реализации проектов будет замещено продукции на сумму 9,1 млрд долларов США, рост несырьевого экспорта составит 17,2 млрд долларов США. Полное импортозамещение ожидается достичь в таких товарах, как керамические плиты, кальцинированная и каустическая сода, теплоизоляционные материалы, спецкокс, калийные удобрения», – отметил министр.

«Ожидается выход на второе место в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100% показателя, а также импортозамещение напольных покрытий и геосинтетики на 25%», - заключил глава Мининдустрии.