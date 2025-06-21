Доставляющие воду из Узбекистана каналы намерены отремонтировать в Казахстане
Казахстан разрабатывает проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта ирригационных систем, по которым поступает вода из Узбекистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Ташкента.
Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, находящийся в Ташкенте в рабочей поездке.
— В этом году мы полностью завершили плановый ремонт ирригационных систем между двумя странами. Есть каналы «Зах-Ханым» и «Улкен Келес», который из Узбекистана идут в Казахстан. По ним направляется вода в Туркестанскую область. Теперь, помимо планового ремонта, мы разрабатываем проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта. Эту работу должен выполнять Казахстан. Потому что по указанным каналам воду получаем мы, — сказал глава ведомства корреспонденту агентства.
Напомним, в начале года министр Нуржан Нуржигитов и его узбекистанский коллега Шавкат Хамраев провели встречу, в ходе которой договорились совместно отремонтировать ирригационные системы до вегетационного периода.