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    20:44, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Доставляющие воду из Узбекистана каналы намерены отремонтировать в Казахстане

    Казахстан разрабатывает проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта ирригационных систем, по которым поступает вода из Узбекистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Ташкента. 

    Нуржан Нуржигитов
    Фото: Әлихан Асқар / Kazinform

    Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, находящийся в Ташкенте в рабочей поездке.

    — В этом году мы полностью завершили плановый ремонт ирригационных систем между двумя странами. Есть каналы «Зах-Ханым» и «Улкен Келес», который из Узбекистана идут в Казахстан. По ним направляется вода в Туркестанскую область. Теперь, помимо планового ремонта, мы разрабатываем проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта. Эту работу должен выполнять Казахстан. Потому что по указанным каналам воду получаем мы, — сказал глава ведомства корреспонденту агентства. 

    Напомним, в начале года министр Нуржан Нуржигитов и его узбекистанский коллега Шавкат Хамраев провели встречу, в ходе которой договорились совместно отремонтировать ирригационные системы до вегетационного периода. 

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Узбекистан Вода
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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