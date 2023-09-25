Доставленный на Землю грунт с астероида Бенну расскажет об истоках жизни

В воскресенье капсула НАСА Osiris-Rex ворвалась в атмосферу Земли со скоростью, более чем в 15 раз превышающей скорость винтовочной пули. Капсула успешно приземлилась в пустыне в американском штате Юта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В небе при этом появился огненный шар, но тепловой щит и парашюты замедлили спуск аппарата, и в результате он плавно приземлился.

Капсула доставила ценный груз — горстку пыли, собранной с астероида Бенну. Этот космический объект размером с гору может помочь нам найти ответ на самый важный вопрос: откуда мы взялись?

«Когда на Землю будут доставлены 250 г астероида Бенну, мы сможем изучить материал, который существовал до появления нашей планеты. А некоторые его крупицы, возможно, появились даже еще до нашей Солнечной системы», —сказал главный исследователь миссии, профессор Данте Лауретта.

Мы пытаемся составить картину того, каким образом мы появились. Как образовалась Земля и почему этот мир обитаем? Откуда в океанах взялась вода; откуда появился воздух в нашей атмосфере? И, самое главное, — каков источник органических молекул, составляющих всю жизнь на Земле?

Большинство ученых считает, что многие из ключевых компонентов были доставлены на нашу планету на ранних этапах ее истории. Их принесли астероиды, которые врезались в Землю, — возможно, именно такие, как Бенну.

Инженеры уже провели окончательную корректировку траектории космического корабля Osiris-Rex. В воскресенье было принято решение о спуске капсулы, и операция оказалась успешной.

Астероид Бенну представляет собой «груду щебня» — собранные воедино обломки материала, разлетевшиеся после формирования планет

Миссия по сбору фрагментов Бенну, ширина которого составляет 500 метров, началась в 2016 году. Тогда исследователи НАСА запустили к этому небесному телу зонд Osiris-Rex.

Чтобы добраться до астероида, аппарату потребовалось два года. Еще два года ушло на картографирование, и только тогда ученые смогли с уверенностью определить место на поверхности космического объекта, где можно было взять образец «почвы».

Ключевую роль при выборе этого участка астероида сыграл британец Брайан Мэй — легендарный гитарист группы Queen и доктор наук в области астрофизики.

В числе прочего он специализируется на стереоизображениях — совмещении двух фотографий объекта, сделанных под немного разными углами, для создания трехмерного изображения сцены с ощущением перспективы.

Мэй и его коллега Клаудия Манцони создали подобные изображения для нескольких участков Бенну, потенциально подходящих для сбора образцов грунта. Они установили самые безопасные точки, в которых мог бы работать Osiris-Rex.

Я всегда говорил, что искусство нам необходимо не меньше, чем наука, — рассказал сэр Брайан. - Поверхность нужно пощупать, чтобы понять, не завалится ли корабль и не ударится ли он о «Роковую гору». Это скала, которая находится прямо на краю того места, которое в результате выбрали, его назвали «Соловей». Если бы это произошло, это была бы катастрофа.