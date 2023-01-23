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Доставку тела погибшей в Италии гражданки РК осуществят за счет государства

23 Января 2023, 12:47
Доставку тела погибшей в Италии гражданки РК осуществят за счет государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил на брифинге, что доставка тела погибшей под колесами автомобиля в Италии гражданки РК будет осуществлена за счет государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством иностранных дел предусмотрены средства для граждан, которые оказались в сложной ситуации за рубежом в случае форс-мажора или каких-либо непредвиденных обстоятельств. В таких случаях государство берет оплату всех расходов на себя. К примеру, на прошлой неделе был трагический случай – наша гражданка в Италии погибла под колесами автомобиля и по просьбе родных мы рассмотрели их заявку. Сейчас выделяются средства на доставку тела в Казахстан. Документы будут оформлены в ближайшее время», - сказал Айбек Смадияров.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летняя студентка докторантуры университета Салерно Асем Жарбосын погибла после наезда автомобиля.

Смертельное ДТП произошло 17 января в центре города Салерно. Девушку сбил возле театра Верди 20-летний водитель Peugeot 308. Молодой человек остановился и вызвал медиков. Он также прошел тест на алкоголь, который был отрицательным.


Фото: nu.edu.kz



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