Доставку готовых документов на дом смогут заказывать павлодарцы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У павлодарцев появилась возможность заказывать доставку готовых документов на дом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь доставка готовых документов до дома стала доступна и для жителей города Павлодара, - сообщили в филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Павлодарской области. - В апреле 2021 года госкорпорация «Правительство для граждан» запустила сервис по доставке готовых документов. Сначала сервис был доступен только в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а затем появлялся в других регионах страны».

По данным госкорпорации, павлодарцы могут заказать документы по государственной регистрации прав (обременений) на недвижимость, акты на землю, апостилированные документы об образовании, архивные справки, дубликаты военных билетов и другие готовые документы по 150 видам госуслуг.

После обращения в ЦОН, когда готов документ, клиент получает СМС-сообщение с предложением воспользоваться сервисом доставки. Если человек желает воспользоваться этой услугой, он переходит по персональной ссылке и заполняет адрес доставки. Затем клиенту необходимо оплатить стоимость доставки в черте города - 972 тенге. Курьер доставит почту в течение одного рабочего дня с момента оформления заявки.

«Хоть и забрать готовый документ из ЦОНа - дело недолгое, для этого необходимо уделить время, а кому-то отпроситься с работы. Мы понимаем, что людям не всегда удобно посещать повторно ЦОН, поэтому для их удобства и безопасности граждан в период пандемии появилась услуга по доставке готовых документов», - рассказал директор филиала «Правительства для граждан» по Павлодарской области Талгат Аскаров.