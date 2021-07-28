Доставку 25 тысяч доз казахстанской вакцины в Кыргызстан прокомментировал Алексей Цой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал доставку 25 тысяч доз казахстанской вакцины в Кыргызстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день 100 тысяч доз развозятся по регионам РК, в часть регионов уже привезли. Параллельно еще выпущено 600 тысяч доз, которые находятся на этапе проверки на безопасность. В августе они также поступят в наши регионы Казахстана», - отметил министр.
Что касается оказания гуманитарной помощи, по его словам, было обращение Кыргызстана руководству страны с просьбой о поддержке.
«Казахстан, как получающая гуманитарную помощь, так и оказывающая, оказал содействие соседней братской республике. Поэтому это достижение для Казахстана, что наша вакцина используется, в том числе и в других странах. У нас запросили больший объем. Но мы запустили свою производственную площадку в Жамбылской области. Сейчас уже вышли на определенную производственную мощность – 600 тысяч дополнительно уже произведено и находится на складах. Казахстан в гуманитарном поле всегда был активным участником», - добавил Алексей Цой.
- Ashyq: Как заболевшим после вакцинации возвращают «зеленый» статус
- Завод по производству QazVac запустили в Жамбылской области
- За использование поддельных паспортов вакцинации предусмотрен арест до 40 суток
- Могут ли внедрить Ashyq в школах Казахстана
- Какие объекты заработают со 2 августа в рамках проекта Ashyq
- 99,9% заболевших коронавирусом не вакцинированы - глава Минздрава
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана