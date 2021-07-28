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Доставку 25 тысяч доз казахстанской вакцины в Кыргызстан прокомментировал Алексей Цой

28 Июля 2021 17:31
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Доставку 25 тысяч доз казахстанской вакцины в Кыргызстан прокомментировал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал доставку 25 тысяч доз казахстанской вакцины в Кыргызстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день 100 тысяч доз развозятся по регионам РК, в часть регионов уже привезли. Параллельно еще выпущено 600 тысяч доз, которые находятся на этапе проверки на безопасность. В августе они также поступят в наши регионы Казахстана», - отметил министр.

Что касается оказания гуманитарной помощи, по его словам, было обращение Кыргызстана руководству страны с просьбой о поддержке.

«Казахстан, как получающая гуманитарную помощь, так и оказывающая, оказал содействие соседней братской республике. Поэтому это достижение для Казахстана, что наша вакцина используется, в том числе и в других странах. У нас запросили больший объем. Но мы запустили свою производственную площадку в Жамбылской области. Сейчас уже вышли на определенную производственную мощность – 600 тысяч дополнительно уже произведено и находится на складах. Казахстан в гуманитарном поле всегда был активным участником», - добавил Алексей Цой.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Кыргызстан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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