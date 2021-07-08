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Доставка готовых документов из ЦОНа: сервис будет доступен по всему Казахстану

Автор:  
Акбота Кузекбай
8 Июля 2021, 16:45
Доставка готовых документов из ЦОНа: сервис будет доступен по всему Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект по доставке готовых документов из ЦОНа будет масштабирован по всему Казахстану. Об этом сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году нами оказано 16,4 млн услуг. Статистика учитывает одну услугу как одно обращение в ЦОН. Фактически, для получения одной услуги клиент обращается в ЦОН дважды, для подачи заявления и для получения результата. Это создает дополнительную нагрузку на отделение. В целях исключения повторного обращения граждан, и уменьшения очередей в ЦОН, в трех городах - Нур-Султане, Алматы, Шымкенте реализована услуга по доставке готовых документов», - сказал первый заместитель председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин на брифинге в СЦК.

Он пояснил, что механизм сервиса простой: по готовности документа приходит SMS с уникальной ссылкой. Необходимо перейти по ссылке, указать адрес и оплатить 970 тенге, документ будет доставлен день в день.

«За полтора месяца пилотного проекта доставлено более 1 200 документов. В ближайшее время проект будет масштабирован по всему Казахстану», - отметил Суйениш Абдильдин.


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