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Доставка готовых документов из ЦОНа на дом стала доступна в Караганде

31 Января 2022 22:10
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Доставка готовых документов из ЦОНа на дом стала доступна в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы могут заказать доставку готовых документов из ЦОНа. Новую услугу запустили в центрах обслуживания населения. Услуга доставки на дом доступна по 150 видам справок и документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Услугу можно оформить по персональной ссылке после получения SMS-уведомления о готовности документов. При согласии клиент переходит по ней и заполняет адрес доставки. Далее необходимо заплатить за услугу. На сегодняшний день в черте города это составит 970 тенге. Курьер доставит почту в течение одного рабочего дня с момента заказа.

«Мы создаем дополнительные сервисы, чтобы не только процесс обслуживания в ЦОНах был максимально комфортным, но и не возникало необходимости повторно приходить за готовым документом. Мы знаем, что не всегда у людей есть возможность отпроситься с работы, дополнительно приезжать или оставлять дома детей», – говорит руководитель пресс-службы госкорпорации «Правительство для граждан» по Карагандинской области Куаныш Сейтханов.

Напомним, в апреле прошлого года госкорпорация «Правительство для граждан» запустила сервис по доставке готовых документов в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Теперь эта услуга доступна и в Караганде.


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#Карагандинская область   #ЦОН   #Правительство для граждан  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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