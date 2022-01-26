Доставка документов из ЦОНов стала доступна для костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Теперь получить документ с доставкой на дом может любой житель Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу костанайского филиала НАО «Правительство для граждан».

Теперь жители Костаная могут заказать документы по государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, апостилированные документы об образовании, архивные справки, дубликаты военных билетов и другие готовые документы, всего по 144 видам государственных услуг.

В момент готовности ранее заказанного документа в ЦОНе, клиент получает SMS-сообщение с предложением воспользоваться сервисом доставки.

При согласии клиент переходит по персональной ссылке и заполняет адрес доставки. Далее клиенту необходимо оплатить стоимость доставки в черте города – 970 тенге. Курьер доставит почту в течение одного рабочего дня с момента заказа.

«Мы создаем дополнительные сервисы, чтобы не только процесс обслуживания в ЦОНе был максимально комфортным, но и не было необходимости повторно приходить за готовым документом. Мы знаем, что не всегда у людей бывает возможность отпроситься с работы, дополнительно приезжать или оставлять дома детей. А сервис по доставке документов значительно экономит время и деньги клиентов, – рассказала руководитель Отдела по обслуживанию населения № 1 Костаная Олеся Ершова. – Услуга по доставке на дом теперь работает в Костанае в четырех Отделах: № 1, № 2, № 3 и СпецЦОНе».

Напомним, в апреле 2021 года Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила сервис по доставке готовых документов в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Теперь услуга запускается во всех регионах Казахстана.