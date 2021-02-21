Доставили до СТО, накормили, нашли ночлег – водитель-иностранец поблагодарил павлодарских полицейских

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель ехал из Караганды в Самарскую область и съехал в кювет в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«19 февраля я выехал из города Караганда в город Горпохвистнево Самарской области Российской Федерации. По пути на трассе, у города Павлодара, по своей неосторожности съехал в кювет, - написал 60-летний российский водитель Сагидулла Ахметов в благодарственном письме начальнику департамента полиции Павлодарской области. - Думал, справлюсь сам, начал смотреть - на трассе никого не было, так как гололёд был. Потом понял, что сам я не смогу выехать».

По словам водителя, мороз крепчал, и он стал замерзать. В это время проезжали полицейские, которые на буксире вытащили его на дорогу.

«Операция проходила несколько часов. Затем доставили до ближайшей СТО, накормили, нашли ночлег, после чего утром на исправной автомашине отправили в путь, - добавил С. Ахметов. - Я благодарен инспекторам роты патрульной полиции, которые помогли мне в трудной ситуации. Здоровья им и успехов в службе».

Видео: ДП Павлодарской области