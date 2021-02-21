РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:18, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Доставили до СТО, накормили, нашли ночлег – водитель-иностранец поблагодарил павлодарских полицейских

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель ехал из Караганды в Самарскую область и съехал в кювет в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «19 февраля я выехал из города Караганда в город Горпохвистнево Самарской области Российской Федерации. По пути на трассе, у города Павлодара, по своей неосторожности съехал в кювет, - написал 60-летний российский водитель Сагидулла Ахметов в благодарственном письме начальнику департамента полиции Павлодарской области. - Думал, справлюсь сам, начал смотреть - на трассе никого не было, так как гололёд был. Потом понял, что сам я не смогу выехать».

    По словам водителя, мороз крепчал, и он стал замерзать. В это время проезжали полицейские, которые на буксире вытащили его на дорогу.

    «Операция проходила несколько часов. Затем доставили до ближайшей СТО, накормили, нашли ночлег, после чего утром на исправной автомашине отправили в путь, - добавил С. Ахметов. - Я благодарен инспекторам роты патрульной полиции, которые помогли мне в трудной ситуации. Здоровья им и успехов в службе».


    Видео: ДП Павлодарской области


    Теги:
    МВД РК Дороги ДТП Транспорт Видео Общество Правоохранительные органы Россия Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!