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Достаточный запас лекарств для лечения КВИ есть в Мангистауской области

20 Января 2022 21:37
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Достаточный запас лекарств для лечения КВИ есть в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Запаса медикаментов для лечения коронавирусной инфекции в Мангистауской области достаточно на 2-3 месяца. Об этом сообщил руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области Елдеш Космаганбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно информации, предоставленной медучреждениями, сейчас в аптеках и поликлиниках региона полный запас лекарств. Жителям нет причин беспокоиться.

«Областной департамент контроля медицинской и фармацевтической деятельности проводит ежедневный мониторинг. Лекарств на складах достаточно. При этом в оптовой торговле запаса медицинских масок имеется 1 млн, около 500 тысяч - в розничной торговле. В целом, в регионе 20 оптовых складов и 495 объектов розничной торговли (аптек) получили лицензии на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе на сегодня функционируют 8 оптовых складов и 324 аптеки и пункта», - сказал Елдеш Космаганбетов.

Он отметил, что население в соответствии с законодательными документами, утвержденными МЗ РК (уязвимые слои населения, больные, состоящие на диспансерном учете в рамках бесплатного гарантированного объема и в рамках социального страхования) будет обеспечено пятью видами лекарственных средств бесплатно. Это парацетамол, ибупрофен, апиксабан, таблетки ривароксабана и капсулы дабигатран.

А также для удобства жителей и отслеживания цен на лекарства запущено мобильное приложение «Dari.kz». Данное приложение содержит перечень из 6478 лекарственных препаратов, прошедших государственную регистрацию в РК. Также указаны цены на препараты. Если препарат стоит дороже, чем цена, установленная в данном приложении, жители могут написать предложения, а также жалобы в приложении или подать уведомление в департамент.

Отметим, что число заболевших коронавирусом растет в Мангистауской области


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#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Аружан Саптарова

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