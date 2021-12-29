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Достаточно ли вакцин от коронавируса в Алматы

29 Декабря 2021 13:35
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Достаточно ли вакцин от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы достаточно вакцин от коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, оба компонента вакцин содержатся в достаточном количестве.

«Вакцин против коронавируса достаточно. В частности, «Спутник V» - 31380 доз, QazVac- 81838 доз, Sinofarm (Vero cell) - 228479, Pfizer (Comirnаty) - 270879 доз. Всего 612 576 доз, включая два компонента», - уточнил спикер.

Кроме того, Садвакас Байгабулов сообщил, сколько человек прошло ревакцинацию на сегодняшний день.

«Ревакцинацию прошли 61 070 алматинцев. Из них 25,6% в возрасте 40-49 лет, 23% в возрасте 30-39 лет, 20% - 20-29 лет», - пояснил спикер.

По его словам, коллективный иммунитет к коронавирусу в Алматы достиг 59%.


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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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