Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Достаточно ли продукции в стабфонде СКО

    28 Января 2022, 22:02

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В социально-предпринимательской корпорации «Солтүстік» Северо-Казахстанской области заверили, что продукции стабилизационного фонда хватит до следующего урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель председателя правления АО СПК «Солтүстік» Гамали Жумашов сообщил, что для стабфонда закупили 1 300 тонн картофеля, 250 тонн капусты, 200 тонн моркови, 300 тонн лука, 3 500 тонн муки, 680 тонн сахара и 524 тонны растительного масла, рис, гречневую крупу и другую продукцию.

    «Продукция закупается у местных товаропроизводителей. Реализация происходит через торговые точки корпорации и на шести рынках Петропавловска. Проблем с поставками нет, продукция в свободной продаже. Картофель реализуем по 115 тенге за килограмм, лук – 95 тенге, цены ниже, чем в магазинах города. Запасов достаточно на весь год, до следующего урожая. Осенью снова начнется закуп. Продукция – 900 тонн картофеля, 200 тонн капусты, 200 тонн моркови – хранится на специализированном складе», - рассказал Г. Жумашов.

    Ведущий менеджер отдела складской логистики и овощехранилища Максим Ванюшин рассказал, как хранится продукция.

    «Овощехранилище оснащено пятью климатическими камерами хранения. В каждой камере хранится определенный вид продукции. Для каждого создаем микроклимат, что позволяет хранить длительное время. К примеру, во второй камере хранится капуста – там 0 градусов, в третьей камере картофель – три градуса температура хранения. При соблюдении условий хранения продукция может храниться до конца мая. Еженедельно производим озонацию. Она убивает лишние запахи и микробы, устраняет газы, которые выделяют овощи», - проинформировал М. Ванюшин

    Он добавил, что перед отправкой в торговые точки СПК «Солтүстік» продукцию подготавливают. С капусты убирают транспортировочные листы, перебирают картофель, морковь.

    Современное овощехранилище мощностью две тысячи тонн в регионе открыли в 2018-м году.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде