Достаточен ли запас лекарственных средств в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Достаточен ли запас лекарственных средств в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседении Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Приняты меры по созданию запаса лекарственных средств и медицинских изделий. На складах Единого дистрибьютора имеется двухмесячный пополняемый запас по 38 наименованиям лекарственных средств для лечения 60 тыс. пациентов», - сказала Ажар Гиният.
Министр добавила, что в медицинских организациях обеспечен месячный запас лекарственных средств по 91 наименованию на 7 млрд тенге.
«На амбулаторном уровне пациенты с коронавирусной инфекцией обеспечиваются пятью лекарственными препаратами. Предусмотрены препараты для лечения 500 тыс. пациентов. На складах Единого дистрибьютора для интервенции в розничную сеть на случай необходимости сформирован двухмесячный запас по 26 лекарственным средствам на общую сумму 1,8 млрд тенге», - добавила Ажар Гиният.
Было также отмечено, что закуплены 10 млн масок (в том числе 500 тыс. масок для детей) для реализации через аптеки в случае острой потребности в регионах.
Созданы запасы средств индивидуальной защиты в количестве 200 тыс. единиц, одноразовых перчаток в количестве 10 млн единиц.
По графику идет отгрузка лекарственных средств в медицинские организации в рамках ГОБМП и ОСМС на 2022 год.
«Таким образом, с учетом имеющихся запасов, обеспечение лекарственными препаратами осуществляется своевременно», - резюмировала глава Минздрава.
- Какие вакцины от КВИ будут дополнительно закуплены Казахстаном для ревакцинации
- Сколько врачей имеется в резерве для борьбы с КВИ, сообщили в Минздраве
- Более 23 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19 в Казахстане
- Стабфонд Алматы пополнили востребованными лекарствами
- Какие ограничительные меры усилены в Казахстане
- Столица попала в список аутсайдеров по ревакцинации населения
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана