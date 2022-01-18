Достаточен ли запас лекарственных средств в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Достаточен ли запас лекарственных средств в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседении Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приняты меры по созданию запаса лекарственных средств и медицинских изделий. На складах Единого дистрибьютора имеется двухмесячный пополняемый запас по 38 наименованиям лекарственных средств для лечения 60 тыс. пациентов», - сказала Ажар Гиният.

Министр добавила, что в медицинских организациях обеспечен месячный запас лекарственных средств по 91 наименованию на 7 млрд тенге.

«На амбулаторном уровне пациенты с коронавирусной инфекцией обеспечиваются пятью лекарственными препаратами. Предусмотрены препараты для лечения 500 тыс. пациентов. На складах Единого дистрибьютора для интервенции в розничную сеть на случай необходимости сформирован двухмесячный запас по 26 лекарственным средствам на общую сумму 1,8 млрд тенге», - добавила Ажар Гиният.

Было также отмечено, что закуплены 10 млн масок (в том числе 500 тыс. масок для детей) для реализации через аптеки в случае острой потребности в регионах.

Созданы запасы средств индивидуальной защиты в количестве 200 тыс. единиц, одноразовых перчаток в количестве 10 млн единиц.

По графику идет отгрузка лекарственных средств в медицинские организации в рамках ГОБМП и ОСМС на 2022 год.

«Таким образом, с учетом имеющихся запасов, обеспечение лекарственными препаратами осуществляется своевременно», - резюмировала глава Минздрава.