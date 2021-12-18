Досрочным поражением Куата Хамитова закончился его бой на турнире MMA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел турнир по MMA, на котором выступил казахстанский боец Куат Хамитов (23-7-2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он провел схватку по грепплингу со своим соотечественником Нурбергеном Шариповым (10-3). Поединок проходил с переменным успехом для обоих бойцов, но был приостановлен в третьем раунде, когда Хамитов попросил остановить поединок из-за подозрения на травму.

После «Найман» попробовал вернуться к схватке, но был вынужден остановить бой из-за повреждения и сдаться.