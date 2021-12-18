+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Досрочным поражением Куата Хамитова закончился его бой на турнире MMA

18 Декабря 2021 10:16
Поделиться:
Досрочным поражением Куата Хамитова закончился его бой на турнире MMA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел турнир по MMA, на котором выступил казахстанский боец Куат Хамитов (23-7-2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Батыр Джукембаев сделал заявление после победы нокаутом в первом раунде
Какое место занял Казахстан в медальном зачете ЧМ-2021 по тяжелой атлетике Батыр Джукембаев за минуту отправил в нокаут мексиканца с 20 победами Айзада Муптильда стала четвертой на ЧМ по тяжелой атлетике

Он провел схватку по грепплингу со своим соотечественником Нурбергеном Шариповым (10-3). Поединок проходил с переменным успехом для обоих бойцов, но был приостановлен в третьем раунде, когда Хамитов попросил остановить поединок из-за подозрения на травму.

После «Найман» попробовал вернуться к схватке, но был вынужден остановить бой из-за повреждения и сдаться.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Батыр Джукембаев сделал заявление после победы нокаутом в первом раунде
Какое место занял Казахстан в медальном зачете ЧМ-2021 по тяжелой атлетике
Батыр Джукембаев за минуту отправил в нокаут мексиканца с 20 победами
Айзада Муптильда стала четвертой на ЧМ по тяжелой атлетике
Популярное
1 Ровесники Независимости из полиции Алматы: Большая честь служить Родине
2 Первая круглогодичная сельхозярмарка открылась в Нур-Султане
3 494 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
4 Историк из Гарварда нашел сведения о древнем городе в Казахстане
5 Жилые дома и спорткомплекс построил предприниматель в селе СКО
6 Открыто движение для транспорта по автодороге Атырау-Уральск
Читайте также
Кайрат Ахметов побил «Короля» на турнире ONE FC в Сингапуре
Даррен Диц официально перешел в ЦСКА. «Барыс» раскрыл условия сделки
Ровесники Независимости из полиции Алматы: Большая честь служить Родине
Первая круглогодичная сельхозярмарка открылась в Нур-Султане
494 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Историк из Гарварда нашел сведения о древнем городе в Казахстане
Жилые дома и спорткомплекс построил предприниматель в селе СКО
Открыто движение для транспорта по автодороге Атырау-Уральск
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив