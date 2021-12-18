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Досрочным поражением Куата Хамитова закончился его бой на турнире MMA
18 Декабря 2021 10:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел турнир по MMA, на котором выступил казахстанский боец Куат Хамитов (23-7-2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Он провел схватку по грепплингу со своим соотечественником Нурбергеном Шариповым (10-3). Поединок проходил с переменным успехом для обоих бойцов, но был приостановлен в третьем раунде, когда Хамитов попросил остановить поединок из-за подозрения на травму.
После «Найман» попробовал вернуться к схватке, но был вынужден остановить бой из-за повреждения и сдаться.
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