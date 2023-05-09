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Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля

Автор:  
Мадибек Джанибеков
9 Мая 2023, 00:29
Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля Фото автора.

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Досрочные президентские выборы пройдут в Узбекистане 9 июля. Соответствующий указ подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Указом президента Республики Узбекистан досрочные выборы президента Республики Узбекистан назначены на 9 июля 2023 года», - сообщила пресс-служба главы республики.

В Центральной избирательной комиссии Узбекистана пояснили, что в соответствии со ст.66 Избирательного кодекса в случае назначения главой государства досрочных выборов президента, выборы проводятся в течение двух месяцев.

«Исходя из вышеуказанных требований закона, Центральная избирательная комиссия начала подготовительную работу по проведению досрочных выборов Президента Республики Узбекистан. В связи с этим 10 мая 2023 года в 11:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии», - сообщили в Центризбиркоме.

Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, через три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. В октябре 2021 года Шавкат Мирзиёев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства.


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