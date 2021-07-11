Досрочные парламентские выборы проходят в Республике Молдова

КИШИНЕВ. МОЛДПРЕС-КАЗИНФОРМ - Досрочные парламентские выборы проходят сегодня в Республике Молдова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОЛДПРЕС.

За 101 депутатский мандат борются 20 политических партий, 2 избирательных блока и один независимый кандидат. Участки для голосования открылись в 7.00 и закроются в 21.00

Сегодня на участках для голосования ждут около 3 282 288 избирателей. Всего сегодня будет открыто 2 150 избирательных участков, из которых 150 за рубежом и 41 для избирателей на левом берегу Днестра.

Право выбора есть у всех граждан Республики Молдова, достигших 18 лет, в том числе на день выборов, за исключением лиц, лишенных этого права в установленном законом порядке. Чтобы выборы были признаны действительными, в них должно принять участие не менее 1/3 от общего числа избирателей .