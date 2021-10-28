18:19, 27 Октябрь 2021 | GMT +6
Досрочное завершение: Асланбек Шымбергенов выиграл первый бой на ЧМ в Белграде
БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма) одержал победу в первом поединке в рамках чемпионата мира в Белграде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Ему противостоял Фархад Моради из Ирана.
Провести весь бой соперникам не удалось. Поединок был остановлен уже в первом раунде - у оппонента открылось сильное рассечение, которое не позволило ему продолжать противостояние.
На момент остановки лидировал казахстанец, который был признан победителем.