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    18:19, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Досрочное завершение: Асланбек Шымбергенов выиграл первый бой на ЧМ в Белграде

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма) одержал победу в первом поединке в рамках чемпионата мира в Белграде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Ему противостоял Фархад Моради из Ирана.

    Провести весь бой соперникам не удалось. Поединок был остановлен уже в первом раунде - у оппонента открылось сильное рассечение, которое не позволило ему продолжать противостояние.

    На момент остановки лидировал казахстанец, который был признан победителем.


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