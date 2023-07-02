Досрочное голосование на выборах президента проходит в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В течение недели с 28 июня по 5 июля в Узбекистане проходит досрочное голосование на выборах президента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно Избирательному кодексу, тем избирателям, которые не смогут находиться в день выборов 9 июля по месту проживания (командировка, отпуск, лечение, выезд за границу и т.п.), дается возможность сделать свой выбор досрочно. Досрочное голосование началось за десять дней до выборов - 28 июня и завершится за три дня до даты всеобщего голосования - 5 июля.

По данным ЦИК, время досрочного голосования на избирательном участке – с 09:00 до 18:00 в будние дни и с 11:00 до 17:00 в выходные и праздничные дни.

Для осуществления досрочного голосования избиратель на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов получает избирательный бюллетень в участковой комиссии. В присутствии не менее двух членов соответствующей участковой комиссии избиратель расписывается в получении избирательного бюллетеня в списке избирателей.

Избиратель заполняет бюллетень в кабине для тайного голосования, вкладывает его в конверт и заклеивает. Конверт, заверенный подписями двух членов участковой комиссии и печатью комиссии, будет храниться в специальном сейфе до 9 июля.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства, которые назначены на 9 июля 2023 года. О старте президентской выборной кампании, а также кто претендует на пост главы Узбекистана читайте в материале МИА «Казинформ».