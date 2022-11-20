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Досрочно завершено голосование на одном из пяти участков в России

20 Ноября 2022, 17:55
Досрочно завершено голосование на одном из пяти участков в России
20 Ноября 2022, 17:55

Досрочно завершено голосование на одном из пяти участков в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке в городе Омске проголосовало 100 процентов избирателей, голосование завершено досрочно, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя участковой комиссии референдума при Посольстве Казахстана в РФ Александра Синяговского, по состоянию на 17:20 часов по Астане, в целом на пяти участках на территории России проголосовало 1 507 человек.

«Из них в Москве – 702, Санкт-Петербурге – 484, Астрахани – 53 и Казани – 183. Согласно закону, участок в Омске досрочно завершил работу после того, как проголосовали все 85 избирателей, внесенных в списки», - сообщил председатель комиссии.

Также, по предварительным подсчетам, по участку в Москве бюллетени получили 34,4 процентов от общего числа граждан, включенных в списки.


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