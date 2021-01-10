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Досрочно завершено голосование на 19 избирательных участках в воинских частях

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Января 2021, 12:12
Досрочно завершено голосование на 19 избирательных участках в воинских частях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Вооруженных сил РК приняли участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Офицеры и военнослужащие по контракту голосуют на избирательных участках по месту жительства. Для военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений были созданы 19 избирательных участков в воинских частях и военных учебных заведениях.

Согласно закону, эти участки смогли открыться на один час раньше, а завершить работу после того, как проголосуют все избиратели, внесённые в списки.

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К этому времени на всех 19 участках голосование завершено.
Следует отметить, что для сотен военнослужащих это стало первым участием в выборах.

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«Сегодня я впервые принял участие в выборах депутатов. Прийти на выборы – не только право, но и долг каждого из нас. Голосуя, мы выбираем наше будущее», – отметил механик-водитель танковой бригады рядовой Рустам Нуркеев.

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