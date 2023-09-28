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    10:26, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Досрочно прекращены полномочия сенатора Гауеза Нурмухамбетова

    Досрочно прекращены полномочия сенатора Гауеза Нурмухамбетова
    Фото: из открытых источников

    Сенат досрочно прекратил полномочия депутата Гауеза Нурмухамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Член Центральной избирательной комиссии РК Асылбек Смагулов озвучил предложение о досрочном прекращении депутатских полномочий Г. Нурмухамбетова в связи с переходом его на другую должность.


    На заседании палаты сенаторы приняли постановление о прекращении полномочий депутата.
    Ранее сообщалось, что акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов
    Гауез Нурмухамбетов — уроженец Костанайской области, которая, как и Северо-Казахстанская, граничит с Россией и считается аграрным регионом. Агроном, юрист и экономист по специальности, он начинал трудовую карьеру механизатором в совхозе.

    Гауез Нурмухамбетов с 1997 года на государственной службе, работал акимом города Костаная, акимом Аулиекольского района Костанайской области, заместителем акима Костанайской области, инспектором администрации президента. 

    Теги:
    Сенат ЦИК
    Автор
    Серик Сабеков
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