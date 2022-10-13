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Досрочно прекращены полномочия сенатора Ахылбека Куришбаева
13 Октября 2022, 11:24

Досрочно прекращены полномочия сенатора Ахылбека Куришбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Досрочно прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Ахылбека Куришбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что сенатор Ахылбек Куришбаев лично ходатайствовал о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Центральная избирательная комиссия рассмотрела это заявление и внесла соответствующее представление в Сенат.

«Депутат Сената Парламента РК Куришбаев Ахылбек Кажигулович подал заявление о добровольном освобождении от исполнения обязанностей. Центральная избирательная комиссия РК внесла рекомендацию по статье 52 Конституции РК в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного Закона РК» о Парламенте РК и статусе его депутатов для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Сената Ахылбека Куришбаева в связи с его обращением», - отметил на пленарном заседании член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов.

Депутаты приняли соответствующее постановление.

«Ахылбек Кажигулович внес свой вклад в законотворческую работу Сената. Активно участвовал в позитивном решении важных вопросов, волнующих население посредством депутатских запросов. В качестве секретаря внес большой вклад в эффективную организацию работы комитета. От имени руководства Сената выражаем благодарность Ахылбеку Кажигуловичу за всю проделанную работу. Высоко оценив его деятельность в качестве депутата, бюро палаты наградило Ахылбека Кажигуловича почетной грамотой Сената», - отметил Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что Ахылбек Куришбаев досрочно сложил полномочия депутата Сената.


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