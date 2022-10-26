Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Айбека Паяева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Айбека Паяева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутат Мажилиса Парламента РК Паяев подал заявление о прекращении полномочий депутата. В этой связи Центральная избирательная комиссия РК в соответствии со статьей 52 Конституции РК, также в связи с Конституционным законом РК «О Парламенте РК» в связи со статьей 24 пункта 3.8 вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК», - сказал член ЦИК РК Шавхат Утемисов на заседании Мажилиса Парламента РК.

Депутаты проголосовали за прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК. Принято соответствующее постановление.

С января 2021 года Айбек Паяев - депутат VII созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член комитета по финансам и бюджету, избран по партийному списку Народной партии Казахстана.













Фото: instagram.com/aibek_payaev