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Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса

Автор:  
Серик Сабеков
1 Апреля 2020, 10:17
Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Гульшары Абдыкаликовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты поблагодарил Гульшару Абдыкаликову за ее работу в Мажилисе, отметив, что она выполнила очень много ответственной работы.

«Хочу отметить этот исторический момент. Впервые женщина назначена акимом области», - сказал Нурлан Нигматулин.

В заключение он пожелал Гульшаре Абдыкаликовой плодотворной работы в качестве акима Кызылординской области.

Отметим, 28 марта Гульшара Абдыкаликова возглавила Кызылординскую область.


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