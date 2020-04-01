Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Гульшары Абдыкаликовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты поблагодарил Гульшару Абдыкаликову за ее работу в Мажилисе, отметив, что она выполнила очень много ответственной работы.
«Хочу отметить этот исторический момент. Впервые женщина назначена акимом области», - сказал Нурлан Нигматулин.
В заключение он пожелал Гульшаре Абдыкаликовой плодотворной работы в качестве акима Кызылординской области.
Отметим, 28 марта Гульшара Абдыкаликова возглавила Кызылординскую область.