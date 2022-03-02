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Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Дариги Назарбаевой

2 Марта 2022 10:15
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Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Дариги Назарбаевой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Дариги Назарбаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с тем, что она подала заявление о досрочном прекращении ее полномочий в качестве депутата Мажилиса Парламента РК, Центральная избирательная комиссия РК, в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года о Парламенте и статусе его депутатов и в связи с подачей депутатом Мажилиса Парламента РК Назарбаевой Дариги Нурсултановны заявления, вносит представление о решении вопроса о досрочном прекращении ее полномочий», - сказал член ЦИК РК Асылбек Смагулов на пленарном заседании палаты.

Депутаты поддержали данное решение. Из 101 приуствущих депутатов за проглосовали 99.



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Автор:

Серик Сабеков

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