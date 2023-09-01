АСТАНА. КАЗИНФОРМ -На пленарном заседании Мажилиса досрочно прекращены полномочия депутата Галымжана Елеуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутат Мажилиса Парламента Елеуов Галымжан Алмасбекович подал заявление о добровольном освобождении от исполнения обязанностей. В этой связи Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» вносит рекомендации для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Галымжана Елеуова в связи с его обращением», - заявил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

На пленарном заседании депутаты палаты проголосовали за данное предложение и приняли решение о досрочном прекращении полномочий Галымжана Елеуова.

Ранее сообщалось, что депутат Галымжан Елеуов подал заявление в ЦИК, что стало основанием для досрочного прекращения его полномочий.