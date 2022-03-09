Досрочно прекращены полномочия депутата Файзоллы Каменова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК досрочно прекратили полномочия депутата Файзоллы Каменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что полномочия мажилисмена были прекращены по его просьбе. Ранее он подал заявку на досрочное прекращение его полномочий.

Депутаты на пленарном заседании Мажилиса проголосовали за соответствующее решение.

Каменов Файзолла Каменович являлся членом комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК.

Родился 30 сентября 1960 года в селе Коргалжын Акмолинской области. В 1982 окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

09.1982 - 11.1984 - служил на офицерских должностях в рядах ВС СССР. Служил заместителем командира технической батареи в войсковой части 93260, расположенной в городе Кременец Тернопольской области г.Украина.

02.1985 - 10.1985 - инструктор Коргалжынского райкома комсомола.

10.1985 - 10.1986 - в течение года был слушателем высших курсов МВД СССР по подготовке оперуполномоченных БХСС в г. Саратове.

10.1986 - 09.1992 - служил в оперативных должностях в УВД в Целиноградской области.

09.1992 - 02.1994 - старший оперуполномоченный по ОВД ГУБОПиК МВД РК по Акмолинской области.

02.1994 - 02.2016 - проходил службу в КНБ РК на оперативных и руководящих должностях.

03.2013 - 07.2014 – начальник Службы «Арыстан» КНБ РК.

02.2017 - 05.2019 - руководитель Службы безопасности АО НК «Қазақстан Ғарыш сапары».

06.2019 - 12.2020 - председатель Республиканского общественного объединения «Уран КЗ».

С 15.01.2021 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, член партии «НПК», избран по партийному списку.