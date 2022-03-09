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Досрочно прекращены полномочия члена ЦИК РК Ерлана Дауылбаева

Автор:  
Серик Сабеков
9 Марта 2022, 10:28
Досрочно прекращены полномочия члена ЦИК РК Ерлана Дауылбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК досрочно прекратили полномочия члена ЦИК РК Ерлана Дауылбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За соответствующее решение мажилисмены проголосовали на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что полномочия члена ЦИК прекращены по его собственному желанию.

На должность члена Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев был назначен в начале 2020 года

Дауылбаев Ерлан Сламханович родился 08.03.1977 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области

Окончил Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Яссауи (1998) по специальности юрист.

Трудовой стаж:

Ведущий специалист управления юстиции Южно-Казахстанской области (09.1998-08.1999);

Главный специалист управления юстиции Южно-Казахстанской области (12.1999-01.2004);

Начальник отдела авторских прав департамента юстиции Южно-Казахстанской области (01.2004-07.2004);

Начальник отдела юстиции Сайрамского района Южно-Казахстанской области (07.2004-03.2005);

Начальник управления юстиции Сайрамского района Южно-Казахстанской области (03.2005-09.2010);

Заместитель начальника департамента юстиции Костанайской области (09.2010-07.2011);

Исполняющий обязанности начальника департамента юстиции Южно-Казахстанской области (07.2011-09.2011);

Начальник департамента юстиции Южно-Казахстанской области (09.2011-06.2017);

Руководитель департамента юстиции Восточно-Казахстанской области (06.06.2017-01.2020);

Член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (с 01.2020).


Фото: aikyn.kz

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