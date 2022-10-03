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    07:44, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Досрочно определился чемпион Второй лиги Казахстана по футболу

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дебютант Второй лиги «Хан-Тенгри» досрочно занял первое место в дивизионе «Северо-Восток», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    «Хан-Тенгри» –футбольный клуб из Алматы, который в этом году впервые заявился во Вторую лигу Казахстана.

    С первой же попытки алматинцы досрочно заняли первое место в первенстве, набрав 53 очка. В 20-ти матчах «Хан-Тенгри» одержал 17 побед, 2 раза сыграл вничью и проиграл лишь однажды, а разница мячей на сегодняшний день составляет – 55:18.

    Таким образом, «Хан-Тенгри» в следующем году будет впервые выступать в Первой лиге Казахстана.


    Фото: kazfootball.kz




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