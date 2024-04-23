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    09:33, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся в Кыргызстане

    Бишкек
    Фото: experience.tripster.ru

    В Кыргызстане в связи с досрочным прекращением полномочий ряда депутатов Жогорку Кенеша по Ошскому, Кара-Суйскому и Баткенскому одномандатным избирательным округам состоятся досрочные выборы нардепов в парламент, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Сейчас проходит предвыборная агитация, которая продлится до 8 утра 27 апреля 2024 года. С 15 апреля в округах избирательные комиссии проводят совместные встречи кандидатов с избирателями.

    По данным ЦИК КР, в выборах в трех одномандатных округах принимают участие 30 кандидатов, из которых 10 приходится на Баткенский, 7 — Кара-Суйский и 13 — Ошский одномандатные округа.

    Сообщается, что ранее все кандидаты подписали меморандум о проведении выборов в рамках закона, согласно которому обязались действовать исключительно в рамках законодательства, не применять по отношению друг к другу «черный пиар», в том числе через соцсети, отказаться от подкупа и применения административного ресурса в целях получения голосов избирателей.

    Согласно Указу Президента Кыргызской Республики «О назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2, Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9, Ошскому одномандатному избирательному округу № 7», досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша КР состоятся 28 апреля 2024 года.

    Теги:
    Кыргызстан Выборы Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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