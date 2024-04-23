Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся в Кыргызстане

В Кыргызстане в связи с досрочным прекращением полномочий ряда депутатов Жогорку Кенеша по Ошскому, Кара-Суйскому и Баткенскому одномандатным избирательным округам состоятся досрочные выборы нардепов в парламент, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас проходит предвыборная агитация, которая продлится до 8 утра 27 апреля 2024 года. С 15 апреля в округах избирательные комиссии проводят совместные встречи кандидатов с избирателями.

По данным ЦИК КР, в выборах в трех одномандатных округах принимают участие 30 кандидатов, из которых 10 приходится на Баткенский, 7 — Кара-Суйский и 13 — Ошский одномандатные округа.

Сообщается, что ранее все кандидаты подписали меморандум о проведении выборов в рамках закона, согласно которому обязались действовать исключительно в рамках законодательства, не применять по отношению друг к другу «черный пиар», в том числе через соцсети, отказаться от подкупа и применения административного ресурса в целях получения голосов избирателей.

Согласно Указу Президента Кыргызской Республики «О назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2, Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9, Ошскому одномандатному избирательному округу № 7», досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша КР состоятся 28 апреля 2024 года.