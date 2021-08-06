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Дошкольников Актогайского района Карагандинской области обеспечивают местами в детсаду

6 Августа 2021 20:00
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Дошкольников Актогайского района Карагандинской области обеспечивают местами в детсаду

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Сарышаган Актогайского района Карагандинской области обновлённые ясли-сад «Айгөлек» теперь смогут принять на 50 детей больше. Половину помещений в старой школе выделили детскому саду и провели реконструкцию здания по программе «Нұрлы жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Детский сад рассчитан на 140 детей, в нём шесть групп.

«У нас появились две дополнительные группы на 50 человек. В них будем принимать детей от года и до двух лет и от пяти до шести лет. Поскольку здание отдельное, в нём есть своя столовая, медкабинет и комната временного изолятора. В столовой обновлена бытовая техника. Четыре педагога, два помощника воспитателя, прачка, дворник, уборщица, три охранника, повар, помощник повара и медсестра пришли к нам из Центра занятости. Учебные кабинеты тоже соответствуют современным требованиям. Сейчас идёт приём документов по программе «Индиго». В планах у нас открыть дополнительные кружки», – рассказала заведующая детским садом Нуржамал Шуланова.

Ну а пока в саду работает дежурная группа.

Территорию яслей-сада тоже приведут в порядок, благоустроят, установят освещение, а здание облицуют. Завершить все работы планируется до конца этого года.



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#Карагандинская область   #Образование  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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