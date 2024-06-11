Дошел ли «синдром белых легких» до Казахстана? На этот вопрос ответила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В сравнении с эпидемиологическим периодом прошлого года мы всплеска заболеваемости вирусными инфекциями не наблюдаем, официального. Есть возможность на сегодня также сдать ПЦР для того, чтобы понять какой вид вирусной инфекции присутствует в организме. Что касается лечения, первичной медико-санитарной помощи, то на уровне врача общей практики есть возможность получить соответствующую консультацию, — сказала Акмарал Альназарова.

Она также остановилась на вопросе присутствия новых вирусных заболеваний.

— Мы слышим, в других странах фиксируются различные заболевания, этот вопрос на ежедневном контроле. Все, кто прилетает, обязательно проходят температурный режим. На местах достаточно серьезный санитарный заслон. Поэтому можно говорить о том, что новая вирусная инфекция на сегодня не зафиксирована, — заявила Акмарал Альназарова.

Ранее в СМИ сообщалось о случаях микоплазменной пневмонии, получившей название «синдром белых легких», который появляется по всему миру — от Китая до США