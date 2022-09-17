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    06:20, 17 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Дошел до суда: работавший в двух местах столичный житель пытался оспорить выговор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работник, заключивший трудовой договор с предприятием в качестве основного места работы в должности главного экономиста на полный рабочий день, одновременно работал в другом месте и получал заработную плату как штатный работник. Время проведения занятий истцом в университете (онлайн) совпадало с рабочим временем в предприятии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда г.Нур-Султана.

    Факт наличия двух основных мест работ и доплаты за ученую степень кандидата наук в двух местах подтверждена служебной проверкой рабочей комиссией.

    Проверка показала, что работник М. еще до трудоустройства на предприятии работал и продолжал работать в качестве основного (штатного) работника в университете в должности доцента.

    При трудоустройстве на предприятие он не уведомил предприятие о наличии у него основного места работы в университете и заключил трудовой договор на полный рабочий день, скрыв от работодателя место работы в университете, не представил справку о характере труда по основному месту работы согласно пункту 4 статьи 32 Трудового кодекса РК.

    На основании протокола рабочей комиссии приказом предприятия на работника М. в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Трудового кодекса наложено дисциплинарное взыскание в виде строго выговора за систематическое отвлечение в рабочее время на выполнение работы другого работодателя без ведома и разрешения администрации предприятия и прекращена доплата за ученую степень.

    Суд первой инстанции в иске работнику М. отказал в связи с нарушением последним норм трудового законодательства. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда г.Нур-Султана решение первой инстанции оставлено без изменения.

    В настоящее время с работником М. трудовой договор по инициативе работодателя расторгнут.



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