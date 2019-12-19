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вчера 22:40
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вчера 22:24
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вчера 20:04
Досхан Жолжаксынов избран Почетным президентом Всемирной федерации «Қазақ күресі»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Народный артист Казахстана, актер и кинорежиссер Досхан Жолжаксынов избран на пост «Почетного президента» Всемирной федерации «Қазақ күресі», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках Чемпионата мира в столице прошел Международный конгресс Всемирной федерации «Қазақ күресі» с участием представителей ближних и дальних зарубежных стран.
В ходе конгресса президент федерации Алик Шпекбаев представителям 27 стран предложил кандидатуру Досхана Жолжаксынова на пост «Почетного президента» федерации, а Баделхана Камалханулы на пост первого вице-президента федерации. 27 представителей зарубежных стран единогласно поддержали предложенные кандидатуры.
На повестке дня также были рассмотрены вопросы о выборах состава исполнительного комитета федерации, а также президент, вице-президент федерации выступили с докладом.
Отметим, 20-21 декабря в Нур-Султане пройдет VIII Чемпионат мира по «Қазақ күресі». В масштабном чемпионате примут участие около 300 спортсменов из 40 стран мира. Соревнование пройдет в спортивном комплексе «Даулет» по 12 весовым категориям среди мужчин и женщин. Торжественная церемония открытия Чемпионата мира состоится в СК «Даулет» 20 декабря в 16:00.
Чемпионат мира будет проводиться с участием официальных лиц и судей международной категории Объединенного мира борьбы. Болельщики национального спорта смогут посмотреть соревнование на телеканале «QAZSPORT».фото: voxpopuli.kz/history
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