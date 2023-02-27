Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Досбол Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК

27 Февраля 2023, 17:51
Досбол Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Бекмагамбетов Досбол Боташевич назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Бекмагамбетов Досбол Боташевич родился 14 августа 1979 году в селе Киевка Нуринского района Карагандинской области. Трудовую деятельность начал в июле 2007 года в Карагандинской области. Работу в департаменте труда и социальной защиты, трудового права начинал как главный специалист отдела безопасности.

С 19.09.2007 г. по 03.07.2008 г. работал главным специалистом-уполномоченным государственным экологическим инспектором по Нуринскому району Карагандинского областного территориального управления охраны окружающей среды.

В период с 03.07.2008 г. по 07.02.2012 г. работал в Нура-Сарысуском департаменте экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, главным специалистом – уполномоченным государственным экологическим инспектором по Нуринскому району.

С 08.02.2012 г. по 25.03.2016 г. занимал должность заместителя акима Нуринского района Карагандинской области.

25.03.2016 г. избран депутатом Нуринского районного маслихата Карагандинской области VI созыва.

20.09.2016 г. - 17.02.2017 г. занимал должность эксперта управления правового обеспечения Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 09.03.2017 г. по 03.09.2018 г. занимал должность главного специалиста - государственного инспектора РГУ «Есильская бассейновая инспекция» Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 04.09.2018 г. по 02.02.2020 г. занимал должность заместителя руководителя РГУ «Есильская бассейновая инспекция» Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 03.02.2020 г. по 25.04.2021 г. занимал должность руководителя РГУ «Есильская бассейновая инспекция» Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С 26.04.2021 года занимал должность заместителя председателя Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Новости по теме
Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК
Тимур Каленов возглавил столичный департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК
Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов стал советником главы союза медработников QazMed
Теги:
Читайте также
Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК
Квоты на вывоз лука могут ввести в РК
Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
В закон об ОСМС внесут поправки для обеспечения медуслугами жителей Байконура
В 30 раз увеличилось поголовье архаров в Каратау
Зарплату поднимут сотрудникам Казгидромета
Количество потребительских кредитов выросло в Казахстане
Доходы бюджета Казахстана в этом году вырастут - Ерулан Жамаубаев
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей