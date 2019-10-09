+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 13 °С
USD 390.09 EUR 428.32
RUB 6.01 CNY 54.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дорожный патруль организовал «зеленый коридор» для роженицы в Усть-Каменогорске

9 Октября 2019 22:27
Поделиться:
Дорожный патруль организовал «зеленый коридор» для роженицы в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Батальон патрульной полиции Департамента полиции помог роженице вовремя добраться до Центра матери и ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Новости по теме

Свыше 800 человек получили юридическую помощь во фронт-офисе ДП Павлодарской области
Полицейский Нурсултан из Павлодара выиграл чемпионат мира по кикбоксингу Участковый инспектор помог бродяге найти родственников в столице Спустя полчаса после кражи полицейские задержали грабителя в Таразе

«К сотрудникам Батальона патрульной полиции в Усть-Каменогорске в час пик обратился один из водителей. По словам мужчины, он вез свою жену в роддом, но боялся не успеть вовремя. Ситуация произошла в обеденное время, и из-за большого количества автомобилей транспортный поток шел медленно», - говорится в сообщении.


Патрульный экипаж в составе старших лейтенантов полиции Марата Базельжанова и Диаса Зангина сразу же откликнулся на просьбу. Стражи порядка организовали «зеленый коридор» для автомашины и помогли беспрепятственно доехать до Центра матери и ребенка, где ребенок благополучно появился на свет.

Об этом случае стало известно от молодых родителей, которые выразили свою благодарность на популярных пабликах автомобилистов.

Стражи порядка в свою очередь отмечают, что подобные случаи - часть их ежедневной работы.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив