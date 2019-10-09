Дорожный патруль организовал «зеленый коридор» для роженицы в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Батальон патрульной полиции Департамента полиции помог роженице вовремя добраться до Центра матери и ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

«К сотрудникам Батальона патрульной полиции в Усть-Каменогорске в час пик обратился один из водителей. По словам мужчины, он вез свою жену в роддом, но боялся не успеть вовремя. Ситуация произошла в обеденное время, и из-за большого количества автомобилей транспортный поток шел медленно», - говорится в сообщении.





Патрульный экипаж в составе старших лейтенантов полиции Марата Базельжанова и Диаса Зангина сразу же откликнулся на просьбу. Стражи порядка организовали «зеленый коридор» для автомашины и помогли беспрепятственно доехать до Центра матери и ребенка, где ребенок благополучно появился на свет.

Об этом случае стало известно от молодых родителей, которые выразили свою благодарность на популярных пабликах автомобилистов.

Стражи порядка в свою очередь отмечают, что подобные случаи - часть их ежедневной работы.