Дорожный бум: в Петропавловске отремонтируют десятки улиц

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году намерены отремонтировать 30 улиц. Еще на 15 – готовят проектно-сметную документацию. Об этом во время пресс-тура сообщил аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона вместе с представителями СМИ проехал по нескольким участкам, где проводится средний ремонт и реконструкция.

«С 2018-го года выделялось по 400 млн тенге на ремонт дорог. Делали 1-1,5 дороги, в основном проводили текущий ремонт. Перед приграничным форум сделали около 10 улиц на два млрд тенге. В этом году выделили 6,2 млрд тенге на 30 улиц. Поставил задачу перед акимом города дополнительно на 15 улиц сделать проектно-сметную документацию и получить экспертизу. Это будут переходящие проекты. В этом году начнем, закупим необходимые материалы. В следующем раньше начнем и завершим ремонт», - прокомментировал аким области.

По улице Жамбыла, на участке от кольца, где памятник Кожабергену жырау, до казахского драмтеатра, проводят средний ремонт. Протяженность участка 4,7 км, выделили 760 млн тенге. Работает местный подрядчик ТОО «Гранит-Север». Уже отремонтировали около 60% участка, обещают завершить работы в течение пяти дней.

«Сначала сняли слой фрезой, потом - выравнивающий слой, потом - асфальт. Идут с опережением графика. Претензий нет, тем не менее работы контролируем. Не более 10% бордюров подлежат замене. Меняют только разбитые. Деньги экономим на то, чтобы сделать больше дорог», - отметил аким области.

Работает организация сейчас в ночную смену. Последние несколько дней в городе столбик термометра поднимается выше 30-35 градусов, сегодня - около 40.

По словам руководителя подрядной организации Залибека Мхояна, битумом запаслись еще зимой. Поэтому серьезных проблем с материалом не испытывают.

По улице Горького завершается двухгодичный проект по реконструкции дороги. Завершить работы планируют до 1-го августа.

«Здесь реконструкция дороги, поэтому километр гораздо дороже обходится, чем при среднем ремонте. Около 1,9 млрд тенге на два км. Сюда входит все: строительство ливневок, освещение, сети. При среднем ремонте улицы Жамбыла один километр обходится примерно в 160 млн тенге, улицы Букетова – на 40% дешевле, поскольку она уже», - пояснил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Баяхмет.

После реконструкции гарантийный срок составляет пять лет, межремонтный – 10.

Планируют местные власти ремонт улицы Интернациональной протяженностью около 5 км. Экспертное заключение уже получили. Через несколько дней дадут объявление, через месяц должны начать ремонт.

На семи городских улицах работы уже завершили. Быстрыми темпами ремонтируют улицу им. Ж.Кизатова. Здесь работает опытный подрядчик, местная компания «Ашык аспан». Проводят средний ремонт, сделали правосторонние съезды, поставили гранитные бордюры. Через три дня обещают завершить проезжую часть улицы.

На окраинах города тоже приводят в порядок дороги. В Рабочем поселке до конца июля работы завершат. По улице Побелянского впервые делают тротуары. Дополнительно разрабатывают проекты на ремонт еще нескольких улиц поселка.

А.Сапаров во время объезда поручил акиму города Серику Мухамедиеву сделать ямочный ремонт дороги, ведущей к поселку Солнечный. В самом поселке щебеночные улицы, по которым двигается общественный транспорт, покроют асфальтом. А.Сапаров отметил, что с такой просьбой обратились жители Солнечного во время приема граждан.

«Некоторые критикуют, что некачественно делают дороги. Согласен, по некоторым участкам есть замечания. Аким города хорошо разбирается в дорожном строительстве, выезжал. Будут переделывать. Есть понятие текущий ремонт, средний, маршрутным способом. Половина дорог – средним способом ремонтируется, половина - текущим. Но текущий делаем сплошным асфальтированием. Лаборатория проверяет качество», - отметил А.Сапаров.