Дорожными работами охватим все районы столицы – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ремонте и строительстве дорог, а также благоустройстве после затяжной зимы, передает МИА «Казинформ».

«После затяжной зимы, когда в среднем отопительный сезон длится порядка восьми месяцев, наступил сезон благоустройства. Во всех районах города приступили к санитарной очистке: промывке мостов, ограждений, знаков, уборке улиц от мусора и др.

Одно из основных направлений – ремонт и строительство дорог. Сегодня во время объезда посетил несколько точек, по которым обращаются жители. Это, к примеру, такие улицы как А. Бектурова, Мухамедханова, К. Кайсенова, Кабанбай батыра, район ЖК Венский квартал, «Zam Zam», школы Binom и др. Нарекания со стороны горожан обоснованы. Дорожными работами охватим все районы столицы.

Первое. Поручил включить в список ремонта улицы, где высокая проходимость, новые социальные объекты (школы и др), также застраивающиеся районы. Но стоит отметить, что в застраивающихся районах дороги строятся по проекту: сперва необходимо проложить все инженерные сети и уже только после можно приступить к основному асфальтированию. До этого момента строятся временные дороги – позволяющие обеспечить проезд.

Второе. При дорожных работах акцент также сделаем на правую часть города и жилые массивы. Так как в жилых массивах есть улицы, где за все время столицы не было асфальтированных дорог. За последние годы мы отремонтировали и построили 300 улиц.

Третье. Для нас важна обратная связь с горожанами. Как вы знаете, в прошлом году мы запустили платформу Birge, куда жители высылают предложения по развитию города по разным направлениям. За проекты голосуют сами жители, выбирая лучшие из них. Часть из них мы уже реализовали.

Горожане также через платформу Birge могут обращаться по вопросам дорожной инфраструктуры. Либо через соцсети акимата, в том числе районных акиматов. Наши специалисты их изучат, возьмут в работу.

Четвертое. Учитывая все вышесказанное, спрос с профильного управления и дорожных организаций будет высоким! Из-за суровых климатических условий, сроки благоустройства сокращаются. Следовательно, нет времени на раскачку и некачественную работу, дорожные работы необходимо выполнять сразу на совесть и качество. Некачественную работу принимать не будем. На нерадивых дорожников будем подавать в суд, исправлять работу они будут за свой счет», - написал аким столицы.



