Дорожных рабочих жестоко избили и ранили ножом в Нур-Султане
В результате инцидента в городскую больницу с ножевыми ранениями были доставлены трое дорожных рабочих.
В ночное время на канал «102» поступило сообщение, что на мосту вдоль шоссе Алаш идет массовая драка. Бригада рабочих, занимавшаяся дорожно-ямочным ремонтом, подверглась нападению.
Установлено, что около 00:40 часов к ним на автомашине марки «Лексус» подъехали неизвестные мужчины и пытались проехать на месте проведения ремонтных работ. В ходе словесной перепалки, которая переросла в драку, водитель и пассажиры иномарки нанесли ножевые ранения дорожным рабочим.
Своевременно прибывшими на место инцидента полицейскими, водитель и пассажиры автомашины «Лексус» были задержаны. При осмотре места происшествия был обнаружен и изъят складной нож.
В настоящее время двое зачинщиков драки в возрасте 29 и 20 лет задержаны и водворены в Изолятор временного содержания ДП. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится расследование.