Дорожных рабочих жестоко избили и ранили ножом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане жестоко избили и нанесли ножевые ранения рабочим, проводившим дорожно-строительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

В результате инцидента в городскую больницу с ножевыми ранениями были доставлены трое дорожных рабочих.

В ночное время на канал «102» поступило сообщение, что на мосту вдоль шоссе Алаш идет массовая драка. Бригада рабочих, занимавшаяся дорожно-ямочным ремонтом, подверглась нападению.

Установлено, что около 00:40 часов к ним на автомашине марки «Лексус» подъехали неизвестные мужчины и пытались проехать на месте проведения ремонтных работ. В ходе словесной перепалки, которая переросла в драку, водитель и пассажиры иномарки нанесли ножевые ранения дорожным рабочим.

Своевременно прибывшими на место инцидента полицейскими, водитель и пассажиры автомашины «Лексус» были задержаны. При осмотре места происшествия был обнаружен и изъят складной нож.

В настоящее время двое зачинщиков драки в возрасте 29 и 20 лет задержаны и водворены в Изолятор временного содержания ДП. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится расследование.



