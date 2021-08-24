Дорожные знаки вблизи сельских школ устанавливают в Костанайской области
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанайской области в рамках операции «Внимание – дети!» вблизи школ полицейские устанавливают дорожные знаки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По информации департамента полиции области, в поселке Караменды Наурзумского района по улице Байтурсынова полицейские совместно с сельским акиматом установили искусственные дорожные неровности перед Докучаевской и Джамбульской школами.
«Для предупреждения детского травматизма дорожные знаки устанавливаются возле всех школ области. Особое внимание уделяется сельским регионам», - отмечает заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий Цой.
В первый день оперативно-профилактического мероприятия «Внимание –дети!» в регионе полицейскими выявлено 250 нарушений правил дорожного движения водителями, в том числе 15 фактов нарушения правил проезда пешеходных переходов и 6 фактов нарушения правил перевозки детей.
Стражами порядка в области обследовано 18 школ. В образовательных школах имеются 3 класса безопасности дорожного движения ( БДД), 10 автоплощадок, а также 59 отрядов ЮИД. Также проведено обследование 16 дошкольных учреждений, расположенных вблизи улично-дорожной сети.
По результатам проверок полицейскими в местные исполнительные органы направлены предложения по улучшению организации дорожного движения.
Напомним, что республиканская акция «Внимание - дети!» началась с 23 августа.
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