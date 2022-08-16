16 Августа 2022 18:12

Дорожные знаки и пешеходные переходы установили возле школ в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Дорожные знаки вблизи сельских и городских школ устанавливают полицейские в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, акмолинские правоохранители начали широкомасштабную проверку состояния дорожной инфраструктуры вблизи средних учебных заведений в рамках оперативно- профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

«С 19 июля сотрудниками подразделений административной полиции проведено уже 471 обследование акмолинских автодорог, 184 из них вблизи сельских и городских школ. По результатам проведенных проверок за ненадлежащее содержание автодорог 39 должностных лиц привлечены к административной ответственности», - сообщили в ведомстве.

В преддверии нового учебного года одна из задач полицейских – обеспечение безопасности школьников. По инициативе стражей порядка на территории, прилегающей к средним учебным заведениям, дополнительно установлено 12 пешеходных переходов, три из которых регулируемые, 9 - нерегулируемые. Также стражи порядка и компетентные службы установили 49 дорожных знаков возле школ Атбасарского, Ерейментауского, Коргалжынского, Сандыктауского, Зерендинского и Есильского районов. Шесть знаков установлены возле школ в городе Кокшетау. Для регулирования и снижения скоростного режима возле шести акмолинских школ установлены искусственные неровности.

«К сожалению, в этом году на автодорогах региона произошло 98 дорожно-транспортных происшествий с участием детей», - резюмировали в полиции.