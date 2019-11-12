Дорожные заторы при въезде в Косшы прокомментировали в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большие дорожные заторы при въезде в поселок Косшы вызвали недовольство местных жителей. В акимате Целиноградского района дали разъяснения по поводу пробок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При въезде в село Косшы сломался светофор, расположенный при повороте с проспекта Республики. Ответственность за него несут городские службы», - сказал в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района Акмолинской области Арман Джумагулов.

Тем не менее, в районном акимате не стали бездействовать, и обратились в службу «I-Komek».

«Мы позвонили в службу «I-Komek» и подали заявление о необходимости ремонта светофора. В свою очередь, они снова обратились к нам и сообщили, что проблема решена. Насколько мне известно, по факту выясняются дополнительные обстоятельства дела», - отметил А. Джумагулов.

Он также добавил, что утром примерно в том же месте произошло ДТП.

«Но это была не масштабная автомобильная авария, которая бы перекрывала дорогу. Участники ДТП стояли на обочине дороги. В настоящее время ведется работа по регулировке цвета светофора. В ближайшее время дополнительно сообщим», - заключил А. Джумагулов.

Недовольство происшествием сегодня высказывали жители в соцсетях. В группе «Астана, хочу похвалить-пожаловаться» была опубликована жалоба, где говорилось, что светофор не работает уже несколько дней, из-за чего создаются масштабные автомобильные заторы.