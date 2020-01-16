Дорожные ситуации и ошибки разбирали полицейские вместе с водителями в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На базе университета имени Кудайбергена Жубанова в Актобе прошел семинар для водителей общественного транспорта, студентов вузов и ссузов, организованный департаментом полиции. Водителей предупредили об ужесточении законодательства по нарушениям Правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 12 месяцев на дорогах области произошло 870 ДТП, в которых погибло 110 человек и более одной тыс. человек получили травмы.

Основными видами ДТП являются столкновения и опрокидывания транспортных средств, причинами которых служат выезд на встречную полосу движения, превышение скорости движения, нарушение обгона маневрирования, нарушение правил проезда пешеходных переходов. В основном правила дорожного движения нарушают водителей, стаж которых не превышает пяти лет. Большое количество ДТП в Актобе происходит с участием пешеходов», - говорит заместитель начальника управления местной полицейской службы Айдос Кулжанов.





Полицейские вместе с водителями разбирали различные дорожные ситуации, реальные аварии и ошибки водителей. Стражи порядка напомнили об ужесточении санкций за нарушение правил дорожного движения с 2020 года. К примеру, вождение в нетрезвом виде грозит лишением прав сроком на 7 лет и арестом на 15 суток.

Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за вождение в нетрезвом виде.