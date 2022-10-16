16 Октября 2022, 05:50

Дорожные плиты, ступени и перемычки из железобетона начали выпускать в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Выпуском дорожных плит, ступеней, перемычек из железобетона, панельных перекрытий и фундаментальных блоков теперь будут заниматься в Аршалынском районе Акмолинской области. Здесь в преддверии Дня Республики заработал завод «SG Beton» по производству железобетонных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области, среди прочего планируется выпуск 456 600 погонных метров остроносых свай в год, а это по 2 километра свай круглосуточно. Также завод будет выпускать 650 000 квадратных метров многопустотных плит в год.

«Продукция завода будет востребована среди строительных объектов не только региона, но и столицы. Завод обеспечит работой 240 человек», - поделились в пресс-службе ведомства.

Присутствующий на открытии завода аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подчеркнул значимость проекта для насыщения внутреннего строительного рынка.

«Строительная отрасль - это динамично развивающая и мощная сфера нашей экономики, которая способствует развитию других ключевых отраслей. Производство строительных материалов - одно из важнейших направлений обрабатывающей промышленности Акмолинской области. Благодаря таким крупным проектам регион продолжает наращивать потенциал промышленного сектора, который остается преобладающей отраслью экономики», - отметил Ермек Маржикпаев.

Как добавили в ведомстве, в Акмолинской области функционируют свыше 100 предприятий строительной индустрии, которые занимаются производством цемента, кирпича, минераловатных плит, труб из пластмассы, железобетонных изделий, а также добычей щебня песка и глины.





Фото: пресс-служба акима Акмолинской области