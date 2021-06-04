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Дорожную карту в рамках программы «Жастар - Отанға!» до 2025 года утвердили в РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
4 Июня 2021, 13:48
Дорожную карту в рамках программы «Жастар - Отанға!» до 2025 года утвердили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партией «Nur Otan» утверждена Дорожная карта по реализации системной программы «Жастар – Отанға!» до 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый Президент, Елбасы, Лидер партии «Nur Otan» всегда подчеркивает, что «Будущее страны и нации напрямую зависит от молодежи». Именно поэтому «Nur Otan» уделяет особое внимание молодому поколению страны. Буквально в первый же год после образования партии было создано Молодежное крыло «Jas Otan». Сейчас это крупнейшая молодежная организация страны с более чем 20-летней историей. Сегодня «Jas Otan» в своих рядах насчитывает более 100 тысяч молодых патриотов. Во всех 17 регионах Казахстана работают филиалы и отделения», - сказал во время молодежного форума «Мы - патриоты страны» Бауыржан Байбек.

Он проинформировал о том, что неделю назад бюро Политического совета партии утвердило Дорожную карту по реализации системной программы «Жастар – Отанға!» до 2025 года.

«Аналогичные Дорожные карты утверждены бюро региональных филиалов партии Nur Otan. В них отражены 5 основных направлений, касающихся вопросов гражданской активности, качественного образования, трудоустройства, поддержки молодых семей и доступного жилья, личностного развития и досуга. То есть, всего, что реально волнует современную молодежь. Мы очень надеемся, что 616 молодых депутатов, которые сегодня присутствуют во всех регионах нашей страны в местных представительных органах, будут держать этот вопрос на контроле, работая с населением, достигать намеченных планов», - заявил Б. Байбек.

«В этих документах речь идет о достижении 3,5 тысяч индикаторов, 6,5 тысяч мероприятий с охватом более 4,5 миллионов молодых казахстанцев. Все мероприятия направлены на повышение качества стандартов жизни молодых людей. Мы надеемся, что не только «Jas Otan», но в целом молодежь Казахстана будет участвовать в работе по контролю за ходом реализации данной программы», - считает первый заместитель партии.

Нур Отан   Общество   Молодежь  
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